Левин из «Интернов» вынужден клянчить донаты на стримах, чтобы выжить в Британии

Российский актёр Дмитрий Шаракоис, известный зрителям по сериалу «Интерны», испытывает серьёзные проблемы с работой и денежные трудности за рубежом. Он переехал в Британию в 2018 году, надеясь построить головокружительную актёрскую карьеру в мировом кинематографе, но не сложилось.

Как пишет Mash, теперь Шаракоис стал стримить и просить донаты у подписчиков. Сейчас у Левина из «Интернов» на твиче 41 тысяча фолловеров. При этом средний онлайн на эфирах около 115 человек. В основном Шаракоис играет в CS2, Minecraft и FC26. По его словам, жить приходится очень экономно. Актёр снимает комнату, питается фастфудом и не может позволить себе дорогие товары.

Во время стримов артист рассказывал, что сейчас активно вкладывает свои небольшие средства в скины — уверяет, что это лучшее вложение. А также он обещает, что все собранные деньги потратит на покупку нового ПК и монитора. С кинокарьерой у Шаракоиса за границей совсем не сложилось. Он продолжает ходить по кастингам, даже пытается попасть в российские проекты, но ничего не получается.

До этого у актёра были контракты с Marvel и Disney на сериал Jambalaya, но его оттуда вырезали. Одно время Шаракоис зарабатывал рекламой, пиарил сайты знакомств, но это приносило мало денег. В Британии артист уже попадал в ДТП, ломал ногу и был донором органов ради дохода.

Ранее Life.ru писал, что Левин из «Интернов» переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантом. Эмиграция состоялась в 2018 году. Артист начал свой путь за рубежом очень бодро. Хотя ему пришлось зарабатывать разнорабочим и официантом, он верил, что кинокарьера ещё сложится.