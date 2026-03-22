На Бали задержали швейцарца за оскорбление праздника Ньепи в соцсетях

Полиция индонезийского острова Бали задержала гражданина Швейцарии Лузиана Андрина Зграггена по подозрению в оскорблении религиозного праздника Ньепи. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Основанием стала публикация иностранца в соцсетях. В своём посте он в грубой форме высказался о традициях праздника, в частности о запрете покидать дом в День тишины, и заявил, что не намерен соблюдать установленные правила.

«В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, содержащая элементы оскорбления Дня Ньепи. После этого было проведено установление личности владельца аккаунта», — заявил представитель полиции Бали Ариасанди журналистам.

Публикация получила широкое распространение и вызвала резкую реакцию индонезийских пользователей. После установления личности подозреваемого полиция отследила его передвижения и задержала в районе Менгви.

В настоящее время швейцарец находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по статье 301 уголовного кодекса Индонезии за распространение материалов, содержащих оскорбление религии с использованием информационных технологий. В качестве вещественных доказательств изъяты мобильный телефон и аккаунт в соцсети.

Ньепи — один из главных религиозных праздников на Бали, во время которого действуют строгие ограничения: запрещены передвижения, работа, использование огня и развлечения. Эти правила распространяются на всех, включая иностранных туристов.

