В РАН составили топ самых чистых и грязных рек России

В число самых чистых рек России можно включить Ангару, некоторые реки Крыма, Карелии, Камчатки, уверена ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Мария Гречушникова. По её словам, озеро Байкал считается эталоном чистой пресной воды, поэтому самой чистой рекой можно назвать именно вытекающую из него Ангару, однако ниже по течению антропогенное воздействие меняет её статус, отметила эксперт.

Кроме того, к относительно чистым водным объектам можно отнести водные объекты бассейнов Енисея, Кубани и Невы — речь идёт о малых реках в верховьях водосборов. Одним из наиболее загрязнённых участков в Крыму является нижнее течение реки Чурук-Су, добавила эксперт.

Оценка чистоты рек зависит от множества факторов: расположения относительно промышленных объектов, антропогенной нагрузки и климатических условий. Вся река чистой быть не может, так как при оценке её состояния исследуются только отдельные участки.

«Среди наиболее загрязнённых — ручей Варничный и река Роста в Мурманской области, река Гжать в Смоленской области, различные участки бассейна рек Ока, Волга, Дон и Иртыш», — отметила учёный в интервью «Газете.ru».

