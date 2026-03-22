Песков: В Кремле никогда не поминали Европу матерными словами
Дмитрий Песков.
Россия никогда не использовала нецензурную лексику в отношениях с Европой. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Нет, никто из нас никого никогда матерными словами не поминает», — сказал Песков.
Он также привёл цитату «одного мудрого дипломата». По словам неизвестного, искусство дипломатии заключается в том, чтобы «послать человека к чёрту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа оказалась в трудном положении и её из-за этого уже разрывают противоречия, однако с Россией говорить она по-прежнему не хочет. При этом он считает, что на данный момент ЕС не в силах кого-либо шантажировать, поскольку он сам уже подвергся шантажу со стороны Украины.
