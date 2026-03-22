Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 12:27

Песков: В Кремле никогда не поминали Европу матерными словами

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия никогда не использовала нецензурную лексику в отношениях с Европой. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нет, никто из нас никого никогда матерными словами не поминает», — сказал Песков.

Он также привёл цитату «одного мудрого дипломата». По словам неизвестного, искусство дипломатии заключается в том, чтобы «послать человека к чёрту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти».

«Тема номер один — счета»: Песков объяснил, почему Европе уже не до Украины
«Тема номер один — счета»: Песков объяснил, почему Европе уже не до Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа оказалась в трудном положении и её из-за этого уже разрывают противоречия, однако с Россией говорить она по-прежнему не хочет. При этом он считает, что на данный момент ЕС не в силах кого-либо шантажировать, поскольку он сам уже подвергся шантажу со стороны Украины.

Владимир Озеров
