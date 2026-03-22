Россия никогда не использовала нецензурную лексику в отношениях с Европой. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нет, никто из нас никого никогда матерными словами не поминает», — сказал Песков.

Он также привёл цитату «одного мудрого дипломата». По словам неизвестного, искусство дипломатии заключается в том, чтобы «послать человека к чёрту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти».