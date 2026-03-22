22 марта, 12:34

Пушков назвал видео с шестью пальцами у Нетаньяху «галлюцинацией» нейросети

Биньямин Нетаньяху. Обложка © X / Benjamin Netanyahy

Биньямин Нетаньяху. Обложка © X / Benjamin Netanyahy

Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале прокомментировал фотографию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которой у политика оказалось шесть пальцев на руке. Парламентарий связал курьёз с проблемами в работе искусственного интеллекта.

На правой руке Биньямина Нетаньяху насчитали шесть пальцев. Кадр © France 24

На правой руке Биньямина Нетаньяху насчитали шесть пальцев. Кадр © France 24

По словам Пушкова, внедрение новых технологий порождает новые вызовы. Он отметил, что работа нейросетей вызывает опасения из-за так называемых «галлюцинаций».

«Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке»,заключил сенатор.

Дотком допустил, что Нетаньяху мёртв
Дотком допустил, что Нетаньяху мёртв

В последние недели соцсети и СМИ активно тиражировали слухи о возможной кончине израильского премьера — главным «доказательством» стал снимок, где у Биньямина Нетаньяху на руке насчитали аж шесть пальцев. Чтобы пресечь домыслы, политик лично появился на публике и в видеоролике продемонстрировал, что жив, здоров и на каждой его конечности ровно по пять пальцев. Правда созданная Илоном Маском нейросеть Grok в такие доказательства не поверила, назвав видео стопроцентным фейком.

BannerImage
