Пушков назвал видео с шестью пальцами у Нетаньяху «галлюцинацией» нейросети

Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале прокомментировал фотографию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которой у политика оказалось шесть пальцев на руке. Парламентарий связал курьёз с проблемами в работе искусственного интеллекта.

На правой руке Биньямина Нетаньяху насчитали шесть пальцев. Кадр © France 24

По словам Пушкова, внедрение новых технологий порождает новые вызовы. Он отметил, что работа нейросетей вызывает опасения из-за так называемых «галлюцинаций».

«Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке», — заключил сенатор.