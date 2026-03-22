Россиян научили «взламывать» генетический код ради улучшения качества кожи

На состояние кожи влияет работа многих генов, в том числе COL1A1, MMP1, AQP3 и TYR, которые определяют, насколько она будет упругой, увлажнённой, защищённой от солнца и как быстро появятся морщины, рассказала генетик Анастасия Сивакова. По её словам, основу кожи составляет белок коллаген, за синтез которого отвечает ген COL1A1, а ген MMP1 разрушает коллаген для обновления тканей и заживления ран.

Под действием ультрафиолета активность MMP1 резко возрастает, коллаген разрушается быстрее, чем успевает восстановиться, поэтому использование солнцезащитных средств предотвращает процесс, названный фотостарением. За гладкость кожи отвечает ген AQP3. С возрастом и при воздействии ультрафиолета его количество уменьшается, кожа становится сухой, однако ретиноиды способны стимулировать его работу.

За пигментацию отвечает ген TYR, который кодирует фермент тирозиназу, необходимый для синтеза меланина, защищающего кожу от ультрафиолета. Некоторые варианты гена снижают активность фермента, в результате кожа хуже переносит солнце, быстрее обгорает и повышается риск рака кожи, поэтому в таких случаях помогают солнцезащитные кремы.

«Гены задают стартовые условия, но образ жизни играет огромную роль. Ультрафиолет, питание, курение, уровень витаминов и гормонов могут усиливать или ослаблять генетические эффекты», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

