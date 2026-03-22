Россиян научили «взламывать» генетический код ради улучшения качества кожи

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

На состояние кожи влияет работа многих генов, в том числе COL1A1, MMP1, AQP3 и TYR, которые определяют, насколько она будет упругой, увлажнённой, защищённой от солнца и как быстро появятся морщины, рассказала генетик Анастасия Сивакова. По её словам, основу кожи составляет белок коллаген, за синтез которого отвечает ген COL1A1, а ген MMP1 разрушает коллаген для обновления тканей и заживления ран.

Под действием ультрафиолета активность MMP1 резко возрастает, коллаген разрушается быстрее, чем успевает восстановиться, поэтому использование солнцезащитных средств предотвращает процесс, названный фотостарением. За гладкость кожи отвечает ген AQP3. С возрастом и при воздействии ультрафиолета его количество уменьшается, кожа становится сухой, однако ретиноиды способны стимулировать его работу.

От ожога до рака: Почему весной опасно гулять без солнцезащитных очков

За пигментацию отвечает ген TYR, который кодирует фермент тирозиназу, необходимый для синтеза меланина, защищающего кожу от ультрафиолета. Некоторые варианты гена снижают активность фермента, в результате кожа хуже переносит солнце, быстрее обгорает и повышается риск рака кожи, поэтому в таких случаях помогают солнцезащитные кремы.

«Гены задают стартовые условия, но образ жизни играет огромную роль. Ультрафиолет, питание, курение, уровень витаминов и гормонов могут усиливать или ослаблять генетические эффекты», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

«Ничего не теряете»: Кто может стать донором костного мозга и почему это безопасно

Ранее российские учёные создали из клеток «живую» альтернативу кардиостимулятору. Помочь в лечении нарушений ритма сердца могут биоинженерные конструкции из клеток, управляемые светом с помощью белка канального родопсина-2.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

