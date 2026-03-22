Минэнерго Ирана: Удары США и Израиля повредили многие объекты электроснабжения

В Иране пострадала значительная часть объектов электро- и водоснабжения в результате зверских ударов США и Израиля. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Аббас Алиабади. Он отметил, что были разрушены многочисленные участки системы опреснения воды, а также всей распределительной сети.

«Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершённых США и Израилем», — цитирует министра агентство ISNA.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран перекрыл Ормуз после начала военной агрессии Штатов и Израиля. Пролив является основным маршрутом движения нефтяных танкеров, что привело к росту цен на топливо во всём мире.