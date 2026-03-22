При иранском обстреле Тель-Авива и окрестностей пострадали 15 человек
В результате утреннего ракетного обстрела Тель-Авива и прилегающих районов пострадали 15 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, ещё 14 человек получили лёгкие травмы. Об этом сообщила служба скорой помощи Израиля.
Утром армия Израиля зафиксировала четыре ракетных обстрела центральной части страны, осуществлённых с территории Ирана. В Тель-Авиве и окрестностях воздушная тревога объявлялась трижды. В разных районах города, включая центр, фиксировались падения осколков от перехватов ракет.
Напомним, Тель-Авив отражает шестую с начала воскресенья ракетную атаку со стороны Ирана: в центральной части Израиля звучит воздушная тревога, слышны взрывы от работы ПВО. По данным системы оповещения, сигнал тревоги активирован во многих городах. Иран нанёс удар баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля. Ракета попала в жилое здание, которое обрушилось. Ранения получили 88 человек: 10 в тяжёлом состоянии, 19 со средними травмами, 55 с лёгкими.
