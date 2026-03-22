Армия Израиля начала новую волну ударов по Южному Ливану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem
Армия Израиля приступила к нанесению новой волны ударов по южным районам Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В заявлении уточняется, что целью атак стали объекты инфраструктуры шиитской организации «Хезболлах».
До этого израильские военные уже вывели из строя ключевой энергообъект на юге Ливана — удар пришёлся на подстанцию в Султании, которая после атаки полностью перестала функционировать. Без электроснабжения остались город Бинт-Джубайль и несколько окрестных сёл. Также ЦАХАЛ поставили задачу уничтожить мосты через реку Литани.
