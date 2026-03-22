Россиян предупредили об опасности берёзового сока для некоторых людей

Популярный природный напиток берёзовый сок может сильно навредить организму, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По её словам, продукт противопоказан тем, у кого есть аллергия на пыльцу берёзы.

Употребление напитка у аллергиков может вызвать кожные высыпания, расстройства желудка, заложенность носа, кашель, аллергический трахеит, приступы астмы и удушья. Немаловажное значение имеет и место сбора: сок лучше добывать в экологически чистых местах, вдали от дорог, заводов и свалок, выбирая здоровые деревья без признаков гнили и плесени.

«Любая жидкость может иметь мочегонный эффект. А вот если есть проблемы с почками, перед употреблением сока лучше проконсультироваться с врачом», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

К слову, тонизирующие напитки наносят серьёзный удар по здоровью. Поскольку действие энергетиков основано на кофеине, таурине и сахаре. Кофеин стимулирует нервную систему, учащает сердцебиение и повышает давление, таурин усиливает этот эффект, а сахар даёт резкие скачки глюкозы.