Папа Римский Лев XIV заявил, что ему тревожно наблюдать за конфликтом на Ближнем Востоке. Он назвал «скандалом для всего человечества» военную кампанию США и Израиля, а также напомнил, что политические амбиции приносят смерть и страдания. Об этом понтифик сказал во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«Мы не можем оставаться в молчании перед лицом страданий стольких людей, беззащитных жертв этих конфликтов. То, что наносит им раны, наносит раны всему человечеству. Смерть и боль, причинённые этими войнами, это скандал для всей человеческой семьи и вопль перед лицом Господа», — пояснил Лев XIV.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные действия против Ирана привели к большему сплочению иранского народа вокруг руководства страны. США и Израиль начали бомбить иранские земли 28 февраля, обвинив страну в «ядерной угрозе». Позже Вашингтон признал, что преследует цель сменить власть в Иране на более сговорчивую.