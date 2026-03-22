Католикоса-патриарха Илию II похоронили в Сионском соборе Тбилиси

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был похоронен в Сионском соборе Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед погребением местоблюститель патриарха владыка Шио отслужил специальный молебен. В церемонии приняли участие грузинское духовенство, делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, а также президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Илию II госпитализировали в экстренном порядке с внутренним кровотечением. Состояние патриарха оценивалось как «проблематичное, но стабильное». По церковным канонам, имя следующего католикоса-патриарха станет известно в срок от 40 дней до двух месяцев после кончины предшественника.