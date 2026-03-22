Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 14:21

Католикоса-патриарха Илию II похоронили в Сионском соборе Тбилиси

Обложка © ТАСС / Егиков Михаил

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был похоронен в Сионском соборе Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед погребением местоблюститель патриарха владыка Шио отслужил специальный молебен. В церемонии приняли участие грузинское духовенство, делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, а также президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Делегация РПЦ участвует в отпевании патриарха Грузии Илии II в Тбилиси

Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Илию II госпитализировали в экстренном порядке с внутренним кровотечением. Состояние патриарха оценивалось как «проблематичное, но стабильное». По церковным канонам, имя следующего католикоса-патриарха станет известно в срок от 40 дней до двух месяцев после кончины предшественника.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Грузия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar