При разборе сгоревшего аварийного дома в Саратове нашли тело погибшего

В Саратове при разборе конструкций сгоревшего двухэтажного дома обнаружено тело погибшего. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар по улице Валовой начался ранним утром в воскресенье. Сообщение о возгорании поступило в 1:40 по местному времени (0:40 мск). Горел двухэтажный частично расселённый дом, у соседнего здания огнём была повреждена кровля. На месте работали 13 пожарных расчётов.

Ликвидация открытого горения заняла несколько часов. Однако проливка и разбор конструкций продолжались до середины дня. Именно в ходе этих работ в 14:24 мск спасатели обнаружили тело. Личность погибшего пока не установлена. Причина возгорания и точная площадь пожара выясняются.

Дом № 79 по улице Валовая, построенный до революции 1917 года, был признан аварийным ещё в ноябре 2020 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Его общая площадь составляет более 500 квадратных метров.

Ранее в посёлке Таксимо на севере Бурятии в ночь на 20 марта произошло возгорание в торговом центре. Огонь охватил кровлю и складское помещение, к тушению привлекли более 20 человек, 10 единиц техники и пожарный поезд. Спасатели локализовали возгорание на площади 6 тысяч квадратных метров и ликвидировали открытое горение.