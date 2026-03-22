Трамп стал для Европы «новой грушей для битья», заявил американист

Раскол в отношениях между США и Европой возник из-за обид на президента Дональда Трампа, который устраивал торговые войны с ЕС и хотел присвоить Гренландию, считает политолог Малек Дудаков. По его словам, трансатлантический разлад проявляется как минимум с момента инаугурации американского лидера.

Из-за накопленных претензий европейцы не включаются в противостояние с Ираном и не поддерживают США. Элиты ЕС надеются, что хозяин Белого дома с головой завязнет в ближневосточной эскалации, что резко ослабит его позиции внутри страны и на внешней арене. Им остаётся подождать полгода до выборов в Конгресс, на которых, вероятно, разгромно победят демократы.

Сейчас США и Израиль де-факто находятся в международной изоляции, поскольку никто не торопится к ним присоединяться, подчеркнул американист. При этом долгосрочный кризис сильно бьёт и по Европе: двадцать процентов всех энергоносителей, шедших через Ормузский пролив, попадали именно на европейский рынок. Чем сильнее будет кризис, тем жёстче они станут высказываться в отношении Трампа.

«Для европейских политиков сейчас Трамп — это новая груша для битья. Если раньше они во всех своих проблемах винили русских, Россию в рамках конфликта на Украине, то теперь будут во всех проблемах винить Трампа» — отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО без США является всего лишь «бумажным тигром». Он обвинил союзников в постоянном нытье из-за роста цен на нефть и одновременном нежелании поучаствовать в операции против Ирана и силовой разблокировке Ормузского пролива.