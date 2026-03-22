ЦАХАЛ заявил об ударах по штабу разведки Ирана и центру сил безопасности
Танк ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу министерства разведки Ирана и центру оперативного штаба иранских сил внутренней безопасности. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.
В армейской пресс-службе уточнили, что атаки были совершены ночью. Подробности о последствиях ударов не приводятся.
Ранее в Министерстве энергетики Ирана признали, что атаки ВС США и ЦАХАЛ вывели из строя множество объектов элекстроснабжения Исламской Республики. Израиль тем временем приступил к новой волне атак по территории Южного Ливана.
