22 марта, 15:03

ЦАХАЛ заявил об ударах по штабу разведки Ирана и центру сил безопасности

Танк ЦАХАЛ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу министерства разведки Ирана и центру оперативного штаба иранских сил внутренней безопасности. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В армейской пресс-службе уточнили, что атаки были совершены ночью. Подробности о последствиях ударов не приводятся.

Ранее в Министерстве энергетики Ирана признали, что атаки ВС США и ЦАХАЛ вывели из строя множество объектов элекстроснабжения Исламской Республики. Израиль тем временем приступил к новой волне атак по территории Южного Ливана.

Юрий Лысенко
