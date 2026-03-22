Словения ввела ограничения на продажу топлива

Власти Словении ввели временные ограничения на суточный отпуск топлива. Для физических лиц установлена норма до 50 литров в сутки, для юридических и частных предпринимателей — до 200 литров. Об этом передаёт агентство Reuters.

Ограничения введены на фоне конфликта на Ближнем Востоке и проходящих в стране парламентских выборов. 22 марта в Словении избирают депутатов Государственного собрания, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан.

Премьер-министр Роберт Голоб заверил, что дефицита топлива в стране нет. По его словам, проблема заключается в логистике: топливо не успевает доезжать до заправок. Для помощи розничным продавцам к перевозкам привлекут армию.

В последние дни в крупнейшей нефтетрейдерской компании страны Petrol наблюдалась нехватка топлива и очереди. Многие АЗС в воскресенье были закрыты.

