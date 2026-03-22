Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 20:16

Экс-глава Еврокомиссии заявил о неизбежности нормализации отношений с Россией

Жан-Клод Юнкер. Обложка © X / Jean-Claude Juncker

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Handelsblatt высказался за переориентацию отношений с Россией в сторону нормализации. По его словам, географию Европы изменить невозможно, и в долгосрочной перспективе сближение с соседом неизбежно.

Он признал, что сейчас для этого нет условий, но переговоры с Москвой назвал допустимыми и желательными. Юнкер также заметил, что европейцы практически ничего не знают о глубинной России. По его словам, страна остаётся для них «чёрной дырой», несмотря на то, что именно с ней следовало бы выстраивать сотрудничество.

«Россия — это гордый народ, но для нас, тех, кому следовало бы с ней сотрудничать, она является чёрной дырой», — подчеркнул экс-председатель Еврокомиссии.

Юнкер занимал пост главы Еврокомиссии с 2014 по 2019 год. В разные годы он посещал Россию как премьер-министр Люксембурга и как председатель ЕК.

На Украине спрогнозировали разворот ЕС в сторону России

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что мир на Европейском континенте невозможен без участия России. Вайдель назвала РФ европейской страной и добавила, что санкции и эскалация и без того напряжённой ситуации всем только навредили.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
