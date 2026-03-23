Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 21:53

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы только после согласования с профильными органами. Об этом Росавиация сообщила ночью 23 марта.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации пояснили, что такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства вокруг этих аэровокзалов.

Остекление повреждено в жилом доме после ликвидации 10-го дрона над Ленобластью
Остекление повреждено в жилом доме после ликвидации 10-го дрона над Ленобластью

Накануне вечером аналогичные ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково. Там также приняли решение из соображений безопасности полётов.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar