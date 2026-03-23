Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы только после согласования с профильными органами. Об этом Росавиация сообщила ночью 23 марта.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации пояснили, что такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства вокруг этих аэровокзалов.

Накануне вечером аналогичные ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково. Там также приняли решение из соображений безопасности полётов.