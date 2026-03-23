Правящая партия Словении лидирует на парламентских выборах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time
Премьер-министр Словении и лидер движения «Свобода» Роберт Голоб объявил о победе своей партии на парламентских выборах. По данным избиркома после обработки 99,73% голосов, правящая GS набирает 28,58%, опережая Словенскую демократическую партию экс-премьера Янеза Янши (28,10%). Это даёт «Свободе» 29 мандатов из 80, SDS — 28.
Голоб предупредил, что переговоры о формировании коалиции будут жёсткими. Единственное, о чём его партия не готова договариваться, — суверенитет Словении.
«Мы не позволим иностранцам править», — заявил он в штабе своей политсилы.
Янша, комментируя результаты, усомнился в способности будущего кабмина обеспечить стабильность. Пятипроцентный барьер преодолели ещё пять партий, два мандата получат представители венгерского и итальянского национальных меньшинств.
Ранее глава немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер обрила голову налысо. Причина — её партия провалилась на выборах в земле Баден-Вюртемберг, набрав всего 4,4% голосов и не пройдя в местный парламент.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.