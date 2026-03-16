Глава немецких демократов побрилась налысо после провала партии на выборах
Глава немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер обрила голову налысо. Причина — её партия провалилась на выборах в земле Баден-Вюртемберг, набрав всего 4,4% голосов и не пройдя в местный парламент.
До выборов Бюттнер заключила пари: если партия проиграет, она побреется наголо. Политик очень любила свои кудрявые волосы и была уверена в успехе, но результат оказался противоположным. В воскресенье она опубликовала видео, где сначала появилась в платке, а затем показала новую причёску.
Глава немецких демократов Николь Бюттнер побрилась налысо. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicole__buettner
«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», — заявила она, улыбаясь.
На выборах в Баден-Вюртемберге первое место заняли «Зелёные» (30,2%), второе — ХДС (29,7%), третье — АдГ (18,8%), четвёртое — СДПГ (5,5%). Либералы Бюттнер остались за бортом. Канцлер Фридрих Мерц уже заявил, что после такого результата СвДП может вообще исчезнуть из политической жизни Германии.
Однако лучше бы Мерц позаботился, чтобы самому не проследовать по этому пути. Сейчас ФРГ переживает сильнейший кризис. Отказ от российских энергоносителей нанесет её экономике ещё больший ущерб. Общество также недовольно политикой Мерца. Недавно правоохранительные органы Берлина инициировали разбирательство в отношении школьника: во время демонстрации против возобновления обязательного призыва он использовал плакат с нецензурным обращением к канцлеру.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
