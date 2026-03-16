Глава немецких демократов побрилась налысо после провала партии на выборах

Глава немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер обрила голову налысо. Причина — её партия провалилась на выборах в земле Баден-Вюртемберг, набрав всего 4,4% голосов и не пройдя в местный парламент.

До выборов Бюттнер заключила пари: если партия проиграет, она побреется наголо. Политик очень любила свои кудрявые волосы и была уверена в успехе, но результат оказался противоположным. В воскресенье она опубликовала видео, где сначала появилась в платке, а затем показала новую причёску.

Глава немецких демократов Николь Бюттнер побрилась налысо. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicole__buettner

«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», — заявила она, улыбаясь.

На выборах в Баден-Вюртемберге первое место заняли «Зелёные» (30,2%), второе — ХДС (29,7%), третье — АдГ (18,8%), четвёртое — СДПГ (5,5%). Либералы Бюттнер остались за бортом. Канцлер Фридрих Мерц уже заявил, что после такого результата СвДП может вообще исчезнуть из политической жизни Германии.