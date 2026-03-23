

22 марта, 22:49

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов отменили в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничительные меры принимали в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Сейчас воздушные гавани работают согласно штатному расписанию.

В Пулково из-за ограничений задержали 19 рейсов

Некоторое время эти аэропорты работали только по согласованию с профильными органами. Сейчас ограничения сохраняются в петербургском аэропорту Пулково.

BannerImage
Лия Мурадьян
