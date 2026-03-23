Золото подешевело ниже $4400 впервые с начала января

Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года опустилась ниже $4400 за тройскую унцию. Такого уровня не было с 5 января 2026 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex, которая входит в Нью-Йоркскую товарную биржу.

На 03:35 по московскому времени стоимость драгметалла составила $4370,7 за унцию. Это на 2,7% меньше предыдущего показателя. Уже через три минуты падение ускорилось. Золото торговалось на уровне $4350 за унцию впервые с 2 января 2026-го. Снижение составило 3,32%.

В то же время стоимость фьючерса серебра с поставкой в марте опустилась ниже $65 за тройскую унцию впервые с 5 февраля.

Ранее Министерство финансов России решило не проводить в марте 2026 года операции с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке. Причиной стали планируемые изменения базовой цены на нефть в бюджете. После возобновления операций объёмы покупки или продажи скорректируют с учётом новых параметров.