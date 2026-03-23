С начала атаки ВСУ над Ленобластью сбили 35 дронов

С начала украинской атаки на Ленинградскую область российские системы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над регионом 35 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Власти Ленобласти уточнили, что в регионе продолжается боевая работа по отражению беспилотной атаки ВСУ.

Напомним, что после ликвидации десятого дрона в ленинградской области выбило стёкла в трёх квартирах жилого дома. Инцидент произошёл в районе деревни Изора Гатчинского округа.