23 марта, 03:58

При пожаре в многоэтажке в центре Москвы погибли три человека

Число погибших в результате пожара в девятиэтажном доме в центре Москвы на Николоямской улице выросло до трёх. Об этом сообщили в МЧС России.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже и быстро распространился на лестничную клетку. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Напомним, пожар начался около ночью 23 марта. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. В настоящий момент огонь полностью ликвидирован. Обстоятельства случившегося уточняются. Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку.

Артём Гапоненко
