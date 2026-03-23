При пожаре в многоэтажке в центре Москвы погибли три человека
Число погибших в результате пожара в девятиэтажном доме в центре Москвы на Николоямской улице выросло до трёх. Об этом сообщили в МЧС России.
Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже и быстро распространился на лестничную клетку. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Напомним, пожар начался около ночью 23 марта. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. В настоящий момент огонь полностью ликвидирован. Обстоятельства случившегося уточняются. Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку.
