«Жнец» упал: Опубликовано видео крушения американского MQ-9 Reaper в Иране

Видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, была сделана случайными очевидцами. На кадрах отчётливо видно, как подбитый летательный аппарат стремительно теряет высоту и падает на землю. В момент падения на корпусе наблюдается открытое горение. Эксперты отмечают отсутствие у беспилотника крыла — по всей видимости, оно было оторвано непосредственно во время атаки.

США осуществляют атаки на Иран с 28 февраля 2026 года в рамках совместной операции США и Израиля. В первые часы авиаудары и ракетные атаки привели к ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и ряда других высокопоставленных лиц, а также к разрушению ключевых объектов ядерной программы, ракетных комплексов и военных баз. По состоянию на 23 марта боевые действия продолжаются уже больше трёх недель: американские B-1, B-2 и другие платформы наносят ежедневные удары, уничтожено уже тысячи целей, включая корабли ВМС Ирана и объекты в Натанзе. Иран отвечает баллистическими ракетами по Израилю, а также пытается блокировать Ормузский пролив.