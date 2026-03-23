Руденко: РФ готова к переговорам по Украине, но конкретных дат нет
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Конкретные даты для продолжения переговорного процесса между Россией и Украиной в настоящий момент отсутствуют, однако Москва сохраняет готовность к диалогу. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что украинский трек переговоров не входит в сферу его непосредственных обязанностей, поэтому он не может говорить детально.
Вместе с тем, ссылаясь на имеющуюся информацию, он подтвердил, что календарь встреч пока не согласован, а российская сторона настроена на переговоры и ждёт встречного шага от Киева.
Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиться в Швейцарии. Такое заявление сделал глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.