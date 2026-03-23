23 марта, 08:31

Гладков призвал жителей приграничья отказаться от ношения камуфляжа

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям, проживающим в 15-километровой приграничной зоне, с просьбой отказаться от ношения зелёной и камуфляжной одежды. По его словам, такая расцветка делает мирных граждан более заметными для беспилотников и повышает риск атак.

«Понимаю, в селе там привыкли, никто не обращает внимания, но сегодня ситуация заставляет нас более внимательно относиться к этому. С людьми надо разговаривать о том, что зелёную и камуфляжную форму недопустимо надевать в наших условиях — это привлекает дополнительное внимание врага, значит, несёт дополнительный риск нанесения ударов», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил главам приграничных округов провести разъяснительную работу с населением и проконтролировать соблюдение этих рекомендаций. Ранее сообщалось, что украинские беспилотники регулярно атакуют гражданские автомобили и жилые дома в приграничных сёлах, и смена цветовой гаммы одежды может стать одним из факторов безопасности.

Мирный житель погиб при ударе украинского дрона под Белгородом
Мирный житель погиб при ударе украинского дрона под Белгородом

Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, из-за чего пострадал мужчина. У пострадавшего, предварительно, диагностировали баротравму и осколочное ранение спины.

Дарья Денисова
