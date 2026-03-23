Гладков призвал жителей приграничья отказаться от ношения камуфляжа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям, проживающим в 15-километровой приграничной зоне, с просьбой отказаться от ношения зелёной и камуфляжной одежды. По его словам, такая расцветка делает мирных граждан более заметными для беспилотников и повышает риск атак.

«Понимаю, в селе там привыкли, никто не обращает внимания, но сегодня ситуация заставляет нас более внимательно относиться к этому. С людьми надо разговаривать о том, что зелёную и камуфляжную форму недопустимо надевать в наших условиях — это привлекает дополнительное внимание врага, значит, несёт дополнительный риск нанесения ударов», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил главам приграничных округов провести разъяснительную работу с населением и проконтролировать соблюдение этих рекомендаций. Ранее сообщалось, что украинские беспилотники регулярно атакуют гражданские автомобили и жилые дома в приграничных сёлах, и смена цветовой гаммы одежды может стать одним из факторов безопасности.

Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, из-за чего пострадал мужчина. У пострадавшего, предварительно, диагностировали баротравму и осколочное ранение спины.