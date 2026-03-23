Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 08:44

Житель Тамбовской области получил 13 лет колонии за передачу данных ВСУ

Житель Тамбовской области Игорь Кульженков осуждён на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года Кульженков через Telegram вступил в переписку с представителем украинских спецслужб и согласился собирать и передавать куратору сведения об объектах Министерства обороны РФ. В марте 2025 года мужчина был задержан.

«Кульженков И.В. признан виновным <...> Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Дело рассматривалось по статье 275 УК РФ (государственная измена). Приговор вступил в законную силу.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге арестовали мужчину за призывы к терактам в Telegram. По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, реагируя на публикации в одном из Telegram-каналов, призвал пользователей мессенджера совершать теракты.

Дарья Денисова
