Россияне рассказали, о чём любят поболтать с таксистами

Большинство россиян (73,6%) предпочитают говорить с водителями такси о городских событиях. На втором месте — житейские истории (59,3%), на третьем — погода (53%). Женщины чаще интересуются местными новостями, мужчины — экономикой.

Политику активнее обсуждают люди старше 65 лет, а молодёжь до 25 лет предпочитает шоу-бизнес и криминальные сводки, пишет «Москва 24» со ссылкой на исследования платформы «Дзен».

Почти три четверти пассажиров (74,5%) узнают от таксистов что-то новое, а 87,7% потом делятся услышанным с друзьями и родственниками. Каждый второй после поездки ищет дополнительную информацию в СМИ.

Кстати, многие считают, что зумеры живут в смартфонах, а телевизор для них — пережиток прошлого. Однако исследование показало, что каждый третий представитель молодого поколения (33%) смотрит видео в первую очередь на ТВ.