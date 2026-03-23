В Ростовской области мощный пожар охватил склады с горючими материалами

В районе Чалтыря в Ростовской области произошёл серьёзный пожар — огонь вспыхнул на складах, где хранятся горюче-смазочные материалы. Телеграм-канал Don Mash сообщает, что с места событий поднимаются густые столбы дыма, видимые издалека.

Площадь, охваченная пожаром, по предварительным сведениям, достигла тысячи квадратных метров. Согласно последним данным, существует угроза того, что пламя с полыхающих строений может перекинуться на соседние здания.

Пожарные подразделения в настоящее время ведут борьбу с возгоранием, стараясь не допустить дальнейшего распространения огня.