В Ростовской области мощный пожар охватил склады с горючими материалами
Обложка © Telegram / Don Mash
В районе Чалтыря в Ростовской области произошёл серьёзный пожар — огонь вспыхнул на складах, где хранятся горюче-смазочные материалы. Телеграм-канал Don Mash сообщает, что с места событий поднимаются густые столбы дыма, видимые издалека.
Площадь пожара на складах ГСМ под Ростовом достигла 1 тысячи квадратных метров.
Площадь, охваченная пожаром, по предварительным сведениям, достигла тысячи квадратных метров. Согласно последним данным, существует угроза того, что пламя с полыхающих строений может перекинуться на соседние здания.
Пожарные подразделения в настоящее время ведут борьбу с возгоранием, стараясь не допустить дальнейшего распространения огня.
