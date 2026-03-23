Песков: Россия передаёт США сигналы из-за угроз ударов по АЭС в Бушере
Россия направляет США сигналы о рисках, связанных с возможными ударами по атомной станции в иранском Бушере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне обсуждения ультиматума, озвученного президентом США Дональдом Трампом.
«Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне», — заявил представитель Кремля.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран перекрыл Ормуз после начала военной агрессии Штатов и Израиля. В ответ в Исламской Республике угрожает начать бить по энергетической и в целом критической инфраструктуре в регионе.
