Россиянам напомнили простую формулу для расчёта рекомендованного веса

Стало известно о простом способе определить ориентировочный рекомендованный вес, который можно рассчитать, отняв от показателя роста 100. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, этого достаточно для базового понимания.

«Есть формула расчёта, какой вам вес нужен. Самая простая формула, чтобы не заморачиваться. У человека рост 170 сантиметров, отнимаем 100, и вот 70 — вес», — сказал он.

По словам Онищенко, существуют и более точные методы расчёта оптимальной массы тела, однако для повседневного использования можно ограничиться упрощённой формулой. Он отметил, что итоговый показатель является ориентировочным и может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. В частности, различают разные типы телосложения, которые влияют на допустимый диапазон веса.

Ранее сообщалось, что переработки могут способствовать набору веса, поскольку организм воспринимает их как стрессовый фактор. В результате повышается уровень кортизола, что влияет на обмен веществ и работу инсулина.