МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе безопасности АЭС «Бушер»

Российская сторона выражает надежду, что Соединённые Штаты не собираются наносить удар по иранской АЭС «Бушер», даже несмотря на жесткую риторику президента Дональда Трампа относительно Ормузского пролива. По словам замглавы МИД России Андрея Руденко, атака на атомную электростанцию имела бы разрушительные последствия для всех сторон. Дипломат выразил уверенность, что американское руководство проявит разумность и не пойдет на такой шаг.

«Я представляю, что «Бушер» не будет входить в этот список, поскольку последствия будут просто катастрофические для всех. Думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого», — сказал Руденко в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».