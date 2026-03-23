Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 10:31

Замглавы МИД РФ Руденко процитировал Оруэлла, говоря о равенстве

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российская сторона отстаивает принцип подлинного равноправия в межгосударственном общении, не принимая искажённых его форм. Такую позицию озвучил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Мы за подлинную демократию и равенство в международных связях, а не их извращённую форму, которую в своё время выразил (английский писатель, автор повести «Скотный двор»., — Прим. Life.ru ) Джордж Оруэлл: "Все животные равны, но некоторые равнее других"», — сказал он.

Кроме того, Андрей Руденко акцентировал внимание на том, что Россия ратует за справедливость и бережное отношение к культурному многообразию государств. Из этого, как он уточнил, проистекает курс на усиление позиций мирового большинства в системе глобального управления.

Глава АдГ Вайдель: Мира в Европе невозможно достичь без участия России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивные устремления НАТО в отношении Москвы только расширяются. По словам дипломата, действия альянса направлены уже не только на западные границы, но и на так называемое подбрюшье страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
  Новости
  Андрей Руденко
  МИД РФ
  Мировая политика
  Политика
