За четыре часа над регионами России сбили 19 украинских дронов

Российские силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атаки отражали 23 марта в период с 09:00 до 13:00 мск. Больше всего аппаратов сбили над Курской и Тульской областями.

Как уточнили в министерстве, семь дронов уничтожили над Курской областью, пять — над Тульской. Ещё по два аппарата ликвидировали над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями, один — над Брянской. Таким образом, под ударом оказались сразу шесть регионов России. О возможных разрушениях и пострадавших в этом сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.