Владимирского экс-министра может спасти от колонии неработающий без VPN WhatsApp

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Владимирской области находится под угрозой срыва, пишет Mash. Причиной стало то, что судья не смог получить доступ к переписке обвиняемого в мессенджере WhatsApp, которая содержит ключевые доказательства инкриминируемых ему преступлений.

Валерий Янин, ранее занимавший пост главврача в одной из региональных больниц, обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Следствие утверждает, что, будучи руководителем, он вынуждал заведующую отделением Лолахон Сайфиддинову ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из её зарплаты, что в итоге составило 540 тысяч рублей.

После своего назначения в Минздрав, Янин был задержан 11 декабря 2024 года в своём кабинете. Попытка следствия представить в качестве доказательства переписку между Яниным и его сотрудницей столкнулась с техническими трудностями. Судья Денис Синицын не смог получить доступ к данным на телефоне обвиняемого из-за невозможности войти в мессенджер без обновления приложения и запрета на использование VPN. В связи с этим, телефон был отложен. По принципу презумпции невиновности, все сомнения будут трактоваться в пользу Янина, а приговор будет вынесен не ранее 24 марта.

Ранее сообщалось, что у задержанного по делу о мошенничестве министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и его семьи обнаружили 57 объектов недвижимости. Их общая стоимость превышает миллиард рублей.