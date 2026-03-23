В Ставропольском крае мужчина до смерти забил девушку кирпичом

В Ставропольском крае задержан 31-летний мужчина по подозрению в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, ночью 14 марта подозреваемый распивал алкоголь с собутыльницей в одном из разрушенных гаражей города Изобильный. Между ними возник конфликт, после которого мужчина нанёс потерпевшей множественные удары руками, ногами, кирпичом и ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина арестован. В рамках расследования допрошены свидетели, осмотрено место преступления и назначены необходимые экспертизы для закрепления доказательной базы.

Ранее Life.ru писал, что россиянка до смерти забила бывшего металлическим ведром. Всё произошло в Челябинской области в ночь на 7 марта. Пока вся страна готовилась к празднику, у бывших сожителей кипели свои страсти.