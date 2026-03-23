В Апатитах отменили два концерта комика Алексея Щербакова

Выступления комика Алексея Щербакова в Апатитах Мурманской области не состоятся. Решение об отмене приняли незадолго до даты концертов, запланированных на 29 марта. Об этом стало известно Mash.

Выступления должны были пройти в местном ДК вместимостью около 500 человек. Организаторы планировали два сеанса в один день, однако оба в итоге были отменены. Ситуация с Апатитами стала уже третьим несостоявшимся концертом в рамках мини-тура. Ранее отмена затронула выступление в Кыштыме Челябинской области, что усилило неопределённость вокруг гастрольного графика.

Ближайший концерт, запланированный в Кандалакше Мурманской области, также оказался под вопросом — площадка ожидает окончательного решения по его проведению. Изначально артист готовил масштабный тур по крупным городам страны, однако формат был пересмотрен. В результате программа сместилась в сторону небольших населённых пунктов, при этом часть мероприятий проходит без активной афиши и широкой рекламной кампании.

Напомним, что после отмены части крупных концертов комик Алексей Щербаков, по данным источников, попытался организовать небольшой гастрольный тур по регионам. При этом продвижение мероприятий практически отсутствует — широкую рекламу не используют, чтобы не привлекать излишнего внимания.