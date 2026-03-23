Трамп может встретиться с Лукашенко в США

Администрация Соединённых Штатов прорабатывает сценарий, при котором президент Белоруссии Александр Лукашенко получит приглашение на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на американского спецпосланника Джона Коула.

Издание также приводит детали о месте возможной встречи: для переговоров рассматриваются две локации — президентская резиденция в Вашингтоне, известная как Белый дом, и имение американского лидера Мар-а-Лаго, находящееся во Флориде.