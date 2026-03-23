Младший сержант Свиридов полтора месяца удерживал огневую точку и стал Героем РФ

В Ростове-на-Дону младшему сержанту 150-й гвардейской дивизии Денису Свиридову вручили звезду Героя России. Он полтора месяца в одиночку удерживал опорный пункт под Владимировкой в ДНР, уничтожив 25 солдат противника и выведя из строя ещё 13 боевиков.

Свиридов добровольно пришёл в военкомат весной 2022 года после обращения президента. Первый бой принял под Мариуполем. За стремительные действия в боях за Попасную, Марьинку и другие населённые пункты получил позывной «Мгновенный». Освоил минное дело, тактическую медицину и снайперскую стрельбу, сообщает RG.ru.

В сентябре прошлого года вместе с напарником занял вражеский блиндаж. На 19-й день обороны остался один. Укрепил разрушенное укрытие брёвнами и мешками с грунтом, выходил только за трофеями и за посылками, которые сбрасывали дроны — водой, едой и батарейками для рации. Через командира поздравил жену с днём рождения, а дочь прислала рисунок и шоколадку.

Когда к нему пробился боец с позывным Араб, тот получил ранение. Свиридов восемь дней лечил товарища и вынес его на себе к своим. Сам боец сравнивает войну с шахматами — побеждает тот, кто хитрее и точнее просчитывает действия противника.