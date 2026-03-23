Собянин: ПВО уничтожила беспилотник на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что за четыре часа над регионами России сбили 19 украинских дронов. Как уточнили в Минобороны РФ, семь дронов уничтожили над Курской областью, пять — над Тульской. Ещё по два аппарата ликвидировали над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями, один — над Брянской.