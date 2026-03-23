Собянин: ПВО уничтожила беспилотник на подлёте к Москве
Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Ранее сообщалось, что за четыре часа над регионами России сбили 19 украинских дронов. Как уточнили в Минобороны РФ, семь дронов уничтожили над Курской областью, пять — над Тульской. Ещё по два аппарата ликвидировали над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями, один — над Брянской.
