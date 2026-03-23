Астроном назвал сроки следующего северного сияния в Подмосковье

Жители Московской области и регионов южнее смогут наблюдать северное сияние ещё несколько раз в ближайшие месяцы. Причина — максимум солнечной активности, рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

По словам астронома, сейчас небесное «шоу» можно видеть примерно четыре раза в год — это заметно чаще, чем в периоды затишья. Главное — не пропустить момент.

Явление возникает из-за вспышек и корональных дыр на поверхности Солнца. Заряженные частицы летят до Земли около 48 часов. Короткий пояснил, что предсказать саму вспышку невозможно, но если она произошла, путь выброса хорошо изучен. Учёные могут предупредить о приближающемся сиянии примерно за двое суток.

«Может, сегодня произойдёт вспышка на Солнце, и через 48 часов выброс долетит до Земли — тогда у нас снова будет сияние», — отметил астроном.

Он сравнил это с грозой: удар молнии не предскажешь, а вот задержку грома рассчитать можно. Так же и здесь: момент вспышки непредсказуем, но время прибытия заряженных частиц к Земле хорошо изучено.

Напомним, вечером 22 марта жители Петербурга, Ленинградской области и других регионов европейской части России наблюдали северное сияние. По данным учёных, следующий шанс увидеть столь яркое сияние может появиться только осенью.