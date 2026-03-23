Авианосец США «Джеральд Форд» встал на ремонт на Крите после пожара

Американский авианосец USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд») прибыл на военно-морскую базу НАТО «Суда» на греческом острове Крит. Об этом в понедельник сообщила газета «Катимерини».

Судно пришвартовалось к пирсу «Марати» в бухте Суда. По сведениям издания, авианосец останется на базе более недели, при этом выход экипажа за её пределы будет ограничен.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе на корабле произошёл пожар в прачечной. По данным The New York Times, на его ликвидацию экипажу потребовалось более 30 часов. Кроме того, в конце февраля The Wall Street Journal писала о системных неполадках вакуумной канализации на борту авианосца.

Авианосец «Джеральд Форд» является флагманом одноимённого класса и самым дорогим военным кораблём в истории США.