Сердце разрывается от нежности: В Ленобласти спасают крошку-макаку, повторившую судьбу Панча

В Ленинградском зоопарке сотрудники выхаживают детёныша макаки, от которого отказались родители. Ситуация напоминает историю малыша Панча — японской макаки, которого тоже бросила мама и он нашел утешение в игрушечной обезьянке. Об этом сообщает Telegram-канал Ленинградского зоопарка.

Чтобы компенсировать отсутствие тактильного контакта с матерью, крохе дали плюшевую игрушку. Как пояснила начальник отдела приматов Татьяна Филатова, детёныш без опеки родителей сильно страдает и в будущем не сможет вести себя как нормальная обезьяна.

Сейчас специалисты зоопарка буквально «учат» макаку быть макакой: каждый день её приносят к вольеру родителей, чтобы она перенимала поведение сородичей. Зоотехник Наталья Бударагина отмечает прогресс: обезьянка уже научилась чмокать и угрожать — как взрослая особь.

Несмотря на стресс, детёныш остаётся любопытным: тянется к новым предметам, крутит их, изучает и пробует «на зуб». Сотрудники надеются, что со временем малышку удастся вернуть в семью и избежать участи одиночки.