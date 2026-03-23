Сердце разрывается от нежности: В Ленобласти спасают крошку-макаку, повторившую судьбу Панча

В Ленинградском зоопарке спасают малыша-макаку, повторившего судьбу Панча
Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке сотрудники выхаживают детёныша макаки, от которого отказались родители. Ситуация напоминает историю малыша Панча — японской макаки, которого тоже бросила мама и он нашел утешение в игрушечной обезьянке. Об этом сообщает Telegram-канал Ленинградского зоопарка.
Макак-сиротка из Ленинградского зоопарка. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
Чтобы компенсировать отсутствие тактильного контакта с матерью, крохе дали плюшевую игрушку. Как пояснила начальник отдела приматов Татьяна Филатова, детёныш без опеки родителей сильно страдает и в будущем не сможет вести себя как нормальная обезьяна.
Сейчас специалисты зоопарка буквально «учат» макаку быть макакой: каждый день её приносят к вольеру родителей, чтобы она перенимала поведение сородичей. Зоотехник Наталья Бударагина отмечает прогресс: обезьянка уже научилась чмокать и угрожать — как взрослая особь.
Несмотря на стресс, детёныш остаётся любопытным: тянется к новым предметам, крутит их, изучает и пробует «на зуб». Сотрудники надеются, что со временем малышку удастся вернуть в семью и избежать участи одиночки.
Ранее Life.ru писал, что в японском зоопарке Итикава шестимесячный детёныш макаки по имени Панч нашёл утешение в мягкой игрушке после того, как мать отказалась от него. Плюшевый орангутан стал для малыша «матерью». Но сейчас у детеныша всё хорошо — Панч нашел себе подругу, с которой постоянно играет и даже научился давать отпор обидчикам.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.