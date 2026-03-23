Появилась запись с мольбами диспетчера перед трагедией с самолётом в Нью-Йорке
Самолёт врезался в пожарную машину в США.
Появилась запись переговоров диспетчера с экипажем самолёта Air Canada Express CRJ-900, потерпевшего крушение в аэропорту Ла-Гуардия Нью-Йорка, на которой слышно, как сотрудник авиагавани пытался предотвратить столкновение с пожарной машиной. Об этом сообщило издание Daily Mail.
«Первый грузовик, стоп, стоп, стоп!», – говорил умоляющим голосом диспетчер.
Как следует из записи, изначально пожарной машине разрешили выехать на взлётно-посадочную полосу. Однако вскоре диспетчеры оперативно попытались остановить как спецтехнику, так и самолёт, чтобы избежать опасной ситуации.
Несмотря на экстренные команды, столкновения избежать не удалось. После инцидента диспетчер сообщил экипажу самолёта, что заметил столкновение с транспортным средством, и попросил удерживать позицию до прибытия помощи.
Он уточнил, что воздушное судно не может самостоятельно сдвинуться, и пообещал направить к нему технику для эвакуации и поддержки. Параллельно авиадиспетчеры связались с экипажем другого самолёта Frontier и сообщили о закрытии взлётно-посадочной полосы, предложив вернуться на стоянку.
«Да, я пытался с ними связаться. У нас была чрезвычайная ситуация, и я облажался», – сказал диспетчер.
Напомним, что сегодня, 23 марта, в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолёт авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной. Предварительно сообщается, что жертвами стали пилот и второй пилот воздушного судна. Пострадали более 40 человек.
