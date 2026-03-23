23 марта, 15:20

Множество людей пострадали при теракте на западе Нигерии

Обложка © ТАСС / АР / Sunday Alamba

В населённом пункте Воро, расположенном в западной части Нигерии (штат Квара), прогремел сильный взрыв. Предварительно, случившееся квалифицируют как теракт, сообщает телеканал Arise News. По данным источника, есть много пострадавших.

В настоящий момент на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасательные подразделения. Специалисты ведут разбор завалов, а также осуществляют пытаются возможных пострадавших.

Официальные власти региона пока что не обнародовали точные данные о числе раненых в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что в Африке экстремисты впервые убили прихожан Русской православной церкви. Боевики атаковали христианский посёлок. Выжившие спасались бегством.

Вероника Бакумченко
