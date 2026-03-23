Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 15:26

Дочь депутата Госдумы проиграла суд «Синергетику» из-за фразы на упаковке

Обложка © DALL-E / Life.ru

Дочь депутата Госдумы Ирека Богуславского проиграла спор с производителем бытовой химии «Синергетик» из-за фразы «Я люблю свою семью». Теперь предпринимательница сама должна выплатить 50 тысяч рублей госпошлины, информирует BAZA.

История вокруг фразы «Я люблю свою семью» тянется с 2024–2025 годов и стала одним из самых заметных споров о товарных знаках в потребительском секторе. Конфликт начался после того, как Карина Богуславская владеющая товарным знаком с этой фразой, обвинила компанию в нарушении интеллектуальных прав. Изначально она требовала около 10 млрд рублей, а также настаивала на запрете использования спорного обозначения и изъятии продукции из продажи. Суд первой инстанции отказал ей, указав на злоупотребление правом. Однако апелляция частично встала на сторону истицы и постановила взыскать с «Синергетика» 766 млн рублей, а также запретить использовать формулировку, из-за которой и разгорелся весь шум.

Позже Суд по интеллектуальным правам отменил это решение и оставил в силе первоначальный отказ. В суде пришли к выводу, что спорная надпись у компании была элементом дизайна упаковки, а не самостоятельным товарным знаком, а размер компенсации признали несоразмерным. Таким образом, громкое дело завершилось в пользу «Синергетика». Вместо многомиллиардной компенсации истице придётся оплатить судебные расходы.

Ранее Life.ru рассказывал о «патентном тролле» из Уфы, который зарегистрировал слово «удача» и начал судиться с крупным брендом. Разбирательство длилось четыре месяца. Суд встал на сторону компании, отметив различия в шрифтах и цветах на этикетках истца и ответчика.

Марина Фещенко
