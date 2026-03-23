Владелец OnlyFans Леонид Радвинский активно участвовал в благотворительных и политических инициативах. В частности, связанные с его бизнесом структуры направляли миллионы долларов на поддержку Украины. Подробнее об этом — в расследовании Life.ru.

Платформа OnlyFans осуществляла переводы в криптовалюте, общая сумма которых составила свыше нескольких миллионов долларов. Кроме того, поступала информация о значительных пожертвованиях в адрес американских организаций, занимающихся вопросами внешней политики. Сам предприниматель воздерживался от публичных комментариев относительно своей деятельности и, как правило, избегал политических высказываний.

Радвинский родился на Украине, но большую часть жизни провёл в США. Его активность в сфере донатов и поддержки различных проектов стала известна в последние годы, на фоне роста влияния OnlyFans и увеличения личного капитала предпринимателя.