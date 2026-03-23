«Горечь за потерянную возможность»: Мелони признала поражение на референдуме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме, где избиратели отвергли предложенную её правительством конституционную реформу. Об этом она заявила в обращении в соцсети Х.

Согласно первым частичным результатам, против изменений высказались 54,47% граждан. На голосование был вынесен технический вопрос о реформе судебно-следственной системы, которая по конституции является независимой ветвью власти.

В своём обращении Мелони подчеркнула, что правительство выполнило предвыборное обещание, вынеся реформу на всенародное голосование. Она добавила, что кабмин продолжит работу до конца срока. При этом политик признала, что у неё осталась горечь за потерянную возможность модернизировать Италию.

Ранее офис премьер-министра Италии официально опроверг информацию о том, что Мелони поддержала позицию Венгрии, которая блокирует выделение кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. Премьер заявила о личной поддержке срочного финансирования для Киева, но при этом назвала поведение Будапешта «нормальным».