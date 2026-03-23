Бывший посол России в Эстонии Глухов умер в 90 лет

Российский МИД проинформировал о кончине Алексея Глухова, чрезвычайного и полномочного посла в отставке. Ему был 91 год. В сообщении ведомства отмечается, что Глухов был выдающимся дипломатом и патриотом, внёсшим значительный вклад в реализацию внешнеполитических интересов России в Европе.

«Ушёл из жизни яркий дипломат, настоящий патриот своей страны, профессионал высочайшей пробы, внесший большой личный вклад в развитие и обеспечение внешнеполитических интересов Родины на европейском направлении», — указано в сообщении ведомства.

Алексей Глухов родился в Москве 16 мая 1935 года, получил образование в МГИМО. Его карьера началась в Бюро переводов, а затем продолжилась в Первом Европейском отделе МИД СССР. С 1983 по 1987 год он занимал пост советника-посланника в советском посольстве во Франции. В начале 90-х Глухов руководил Первым Европейским управлением МИД СССР (1990-1992), а затем департаментом Европы МИД России (1992-1994). Впоследствии он представлял Россию в качестве чрезвычайного и полномочного посла: сначала в Люксембурге (1994-1997), а затем в Эстонии (1997-2000).

За свои заслуги Алексей Глухов был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак Почёта», а также почётной грамотой МИД России в 2001 году.